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      В РПЦ ответили на призыв Порошенко убираться из Украины

      714 Читати новину українською
      Патриарх Кирилл
      Патриарх Кирилл / 24 канал

      В Русской православной церкви ответили на призыв президента Украины Петра Порошенко о том, что представителям РПЦ необходимо оставить Украину.

      Об этом сообщают российские СМИ.

      Читайте также: Российской церкви и армии нечего делать в Украине, – Порошенко

      В Московском патриархате заявили, что в Украине нет никаких представителей "российской православной церкви".

      "Согласно диптиху, принятому в православном мире, такая православная организация [Русская православная церковь] неизвестна вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля", – говорится в сообщении.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Петр Порошенко УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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