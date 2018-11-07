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      У РПЦ відповіли на заклик Порошенка забиратися з України

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      Патріарх Кирил
      Патріарх Кирил / 24 Канал

      У Російській православній церкві відповіли на заклик президента України Петра Порошенка про те, що представникам РПЦ необхідно залишити Україну.

      Про це повідомляють російські ЗМІ.

      Читайте також: Російській церкві та армії нема що робити в Україні, – Порошенко

      У Московському патріархаті заявили, що в Україні немає ніяких представників "російської православної церкви".

      "Згідно з диптихом, прийнятим в православному світі, такої православної організації [російської православної церкви] невідомо взагалі. Українська православна церква не представляє нікого, крім українського народу, який в переважній більшості підтримує цю церкву і її предстоятеля", – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Релігія УПЦ МП Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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