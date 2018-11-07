У РПЦ відповіли на заклик Порошенка забиратися з України

У Російській православній церкві відповіли на заклик президента України Петра Порошенка про те, що представникам РПЦ необхідно залишити Україну.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Московському патріархаті заявили, що в Україні немає ніяких представників "російської православної церкви".

"Згідно з диптихом, прийнятим в православному світі, такої православної організації [російської православної церкви] невідомо взагалі. Українська православна церква не представляє нікого, крім українського народу, який в переважній більшості підтримує цю церкву і її предстоятеля", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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