Скільки прихильників РПЦ має в Україні: в УПЦ МП здивували заявою

У Московському патріархаті заявили, що в Україні нібито налічується від 17 до 20 мільйонів їхніх парафіян. Тому, українська влада не зможе вигнати прихильників РПЦ з країни.

Про це сказав керівник прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов, передає ТАСС.

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Анісімов гнівно відреагував на слова Президента України Петра Порошенка про те, що представникам Російської православної церкви потрібно покинути країну.

"Абсурдно гнати церкву, яка народилася тут (в Києві, – 24 канал) тисячу років тому, сформувала нашу ментальність, наш народ. Я це все відношу до тотального невігластва", – обурився представник УПЦ МП.

Окрім того, Анісімов не виключає, що заява Порошенка про те, що РПЦ не місце в Україні, може нести під собою "якісь погрози".

Проте, він впевнений, що українській владі не вдасться вигнати Московський патріархат через велику кількість прихильників.

До УПЦ МП відносять 17-20 мільйонів населення. Як вони можуть всіх цих людей вигнати?

– сказав Анісімов.

За його словами, представники влади нібито можуть лише "організувати гоніння, шельмування, чим вже займаються" стосовно представників Московського патріархату.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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