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      Скільки прихильників РПЦ має в Україні: в УПЦ МП здивували заявою

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      Московський патріархат нарахував в Україні 20 мільйонів своїх прихильників
      Московський патріархат нарахував в Україні 20 мільйонів своїх прихильників / Фото з відкритих джерел

      У Московському патріархаті заявили, що в Україні нібито налічується від 17 до 20 мільйонів їхніх парафіян. Тому, українська влада не зможе вигнати прихильників РПЦ з країни.

      Про це сказав керівник прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов, передає ТАСС.

      Читайте також: У РПЦ відповіли на заклик Порошенка забиратися з України

      Анісімов гнівно відреагував на слова Президента України Петра Порошенка про те, що представникам Російської православної церкви потрібно покинути країну.

      "Абсурдно гнати церкву, яка народилася тут (в Києві, – 24 канал) тисячу років тому, сформувала нашу ментальність, наш народ. Я це все відношу до тотального невігластва", – обурився представник УПЦ МП.

      Окрім того, Анісімов не виключає, що заява Порошенка про те, що РПЦ не місце в Україні, може нести під собою "якісь погрози".

      Проте, він впевнений, що українській владі не вдасться вигнати Московський патріархат через велику кількість прихильників.

      До УПЦ МП відносять 17-20 мільйонів населення. Як вони можуть всіх цих людей вигнати?
      – сказав Анісімов.

      За його словами, представники влади нібито можуть лише "організувати гоніння, шельмування, чим вже займаються" стосовно представників Московського патріархату.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія УПЦ МП РПЦ Релігія
      Джерело: 24 Канал
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