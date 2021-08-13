Исфандияр Вахабзаде ответил Жириновскому, мол "он и его нация воняют как свинья". Именно после этого МИД России принял соответствующее решение.
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МИД России ввело запрет на экс-посла Азербайджана
В России решили запретить дипломату въезжать на территорию страны в течение 50 лет. Аналогичное решение приняли в отношении гражданина Казахстана Куата Ахметова. Все потому, что они позволили себе высказывания в сети, которые "разжигают межнациональную вражду".
В российском МИДе написали, что они принимают решение в отношении иностранцев, которые "публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме выражают оскорбления в их адрес".
Вахабзаде обругал Жириновского и россиян
Ответ Вахабзаде Жириновскому обнародовали 11 августа. На видео бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Вахабзаде сказал, что:
- он возмущен словами российского политика;
- когда-то он уже оскорбил его граждан;
- в последнее время его наглость не имеет границ, и это – его личное дело. Мол, каждая нация и народ имеют свою гордость и менталитет;
- "А теперь я тебе говорю: ты воняешь, как свинья. Ты свинья, и воняет твоя нация, как свинья";
- когда "Жириновский и весь русский народ во главе с Путиным занимались ерундой", он проливал кровь в Афганистане.
Именно эти высказывания и привели к тому, что российская сторона приняла запрет.
Что сказал Жириновский
- Российский политик прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана и российских миротворцев. По его мнению, Южный Кавказ – зона влияния Москвы.
- Он добавил, что власти США, если захотят, якобы могут "сбросить" президента Азербайджана за 2 недели.
- Заверил, что якобы только Россия может спасти их лидера от такой участи. Из-за таких высказываний Жириновского азербайджанский МИД вручил ноту временному поверенному в делах России.