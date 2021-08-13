Ісфандіяр Вагабзаде відповів Жиріновському, мовляв "він та його нація смердять як свиня". Саме після цього МЗС Росії ухвалило відповідне рішення.
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МЗС Росії ввело заборону щодо експосла Азербайджану
У Росії вирішили заборонити дипломату в'їжджати на територію країни протягом 50 років. Аналогічне рішення ухвалили щодо громадянина Казахстану Куата Ахметова. Все через те, що вони дозволили собі висловлювання в мережі, які "розпалюють міжнаціональну ворожнечу".
У російському МЗС написали, що вони ухвалюють рішення щодо іноземців, які "публічно висловлюють зневажливе ставлення до російської мови, жителів Росії та співвітчизників, які проживають за кордоном, а також в агресивній формі висловлюють образи на їхню адресу".
Вагабзаде облаяв Жиріновського та росіян
Відповідь Вагабзаде Жиріновському оприлюднили 11 серпня. На відео колишній посол Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані Вагабзаде сказав, що:
- він обурений словами російського політика;
- колись він вже образив його громадян;
- останнім часом його нахабність не має меж, та це – його особиста справа. Мовляв, кожна нація та народ мають свою гордість та менталітет;
- "а тепер я тобі кажу: ти смердиш, як свиня. Ти свиня, і смердить твоя нація, як свиня";
- коли "Жиріновський та весь російський народ на чолі з Путіним займалися нісенітницями", він проливав кров в Афганістані.
Саме ці висловлювання й призвели до того, що російська сторона ухвалила заборону.
Що сказав Жиріновський
- Російський політик прокоментував конфлікт Вірменії та Азербайджану й російських миротворців. На його думку, Південний Кавказ – зона впливу Москви.
- Він додав, що влада США, якщо захоче, нібито може "скинути" президента Азербайджану за 2 тижні.
- Запевнив, що нібито лише Росія може врятувати їхнього лідера від такої долі. Через такі висловлювання Жиріновського азербайджанське МЗС вручило ноту тимчасовому повіреному у справах Росії.