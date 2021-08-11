Вагабзаде – колишній посол Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані. Він обурений провокаційними заявами російського політика, які звучали напередодні.
Детальніше Добалакався: слова Жиріновського спровокували скандал між Азербайджаном та Росією
Що сказав Жиріновський
У липні одіозний російський політик ефірі спілкувався з журналістами про конфлікт Вірменії та Азербайджану й російських миротворців. Він заявив, що Південний Кавказ – зона впливу Москви. Водночас підкреслив, що влада США, якщо захоче, нібито може "скинути" президента Азербайджану за 2 тижні. Й додав, що лише Росія може врятувати їхнього лідера від такої долі. Через такі висловлювання Жиріновського азербайджанське МЗС вручило ноту тимчасовому повіреному у справах Росії.
Жорстка відповідь Вагабзаде
Азербайджанський дипломат в ефірі одного з телеканалів відповів Жиріновському. "Володю, слухай, жирна свиня, старий осел. Колись ти нас обізвав баранами. Тоді ми чомусь всі промовчали. Минув час, але ти почав нахабніти", – так він почав своє зверення. Ці його слова в ефірі проілюстрували фотографією Жиріновського та зображенням свині.
Так телеканал проілюстрував слова Вагабзаде / Скриншот з відео
Азербайджанець пообіцяв "подарунок" Жиріновському
Вагабзаде наголосив, що останнім часом нахабність російського політика не має меж, проте зауважив, що це – його особиста справа. Мовляв, кожна нація та народ мають свою гордість та менталітет.
А тепер я тобі кажу: ти смердиш, як свиня. Ти свиня, і смердить твоя нація, як свиня,
– висловився дипломат.
"Кожного місяця ми відправляємо для вас ікру, рибу, гроші, самі помираємо з голоду. Цього разу я особисто куплю й відправлю тобі намордник, щоб надіти на твою пащу", – додав колишній посол. Й підкреслив, що коли "Жиріновський та весь російський народ на чолі з Путіним займалися нісенітницями", він проливав кров в Афганістані.
Азербайджанський дипломат облаяв Жиріновського: дивіться відео
"Я працював, зокрема, в Ірані. Знаю, чим займаються росіяни. Дурницями. Вони смердять. Вже сморід ваш поширився на весь світ. Дихати неможливо! Знай своє місце", – підсумував Вагабзаде.
Недавні заяви Жиріновського про Україну
- У липні скандальний росіянин закликав виключити Україну з ООН. Він традиційно сипав звинуваченнями у бік української влади та називав її незаконною.
- Раніше політик стверджував, що дасть 10 мільйонів рублів тому, хто почепить російський триколор над Києвом. "Підзаробити" він пропонував московським силовикам.