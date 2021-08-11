Вагабзаде – колишній посол Азербайджану в Білорусі, Молдові та Пакистані. Він обурений провокаційними заявами російського політика, які звучали напередодні.

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Що сказав Жиріновський

У липні одіозний російський політик ефірі спілкувався з журналістами про конфлікт Вірменії та Азербайджану й російських миротворців. Він заявив, що Південний Кавказ – зона впливу Москви. Водночас підкреслив, що влада США, якщо захоче, нібито може "скинути" президента Азербайджану за 2 тижні. Й додав, що лише Росія може врятувати їхнього лідера від такої долі. Через такі висловлювання Жиріновського азербайджанське МЗС вручило ноту тимчасовому повіреному у справах Росії.

Жорстка відповідь Вагабзаде

Азербайджанський дипломат в ефірі одного з телеканалів відповів Жиріновському. "Володю, слухай, жирна свиня, старий осел. Колись ти нас обізвав баранами. Тоді ми чомусь всі промовчали. Минув час, але ти почав нахабніти", – так він почав своє зверення. Ці його слова в ефірі проілюстрували фотографією Жиріновського та зображенням свині.



Так телеканал проілюстрував слова Вагабзаде / Скриншот з відео

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Вагабзаде наголосив, що останнім часом нахабність російського політика не має меж, проте зауважив, що це – його особиста справа. Мовляв, кожна нація та народ мають свою гордість та менталітет.

А тепер я тобі кажу: ти смердиш, як свиня. Ти свиня, і смердить твоя нація, як свиня,

– висловився дипломат.

"Кожного місяця ми відправляємо для вас ікру, рибу, гроші, самі помираємо з голоду. Цього разу я особисто куплю й відправлю тобі намордник, щоб надіти на твою пащу", – додав колишній посол. Й підкреслив, що коли "Жиріновський та весь російський народ на чолі з Путіним займалися нісенітницями", він проливав кров в Афганістані.

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"Я працював, зокрема, в Ірані. Знаю, чим займаються росіяни. Дурницями. Вони смердять. Вже сморід ваш поширився на весь світ. Дихати неможливо! Знай своє місце", – підсумував Вагабзаде.

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