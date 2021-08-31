Ответили Кулебе: в ЕС готовы консультировать Украину по вопросу "Северного потока-2"

В Европейской комиссии заверили, что придают большое значение энергетической безопасности Украины. Они готовы провести консультации, запрошенные Киевом из-за дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом в Брюсселе сообщили 31 августа, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

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Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой,

– говорится в сообщении.

"Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности по вопросам энергетики, и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их просьбу о консультации", – продолжили в Еврокомиссии.

При этом подчеркнули, что Европейский Союз "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".

Мы по-прежнему готовы обсудить любые вопросы, волнующие Украину,

– добавили в Брюсселе.

В Украине убеждены, что реализация проекта угрожает безопасности государства и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

"Северный поток-2": что известно

США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.

Представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.

Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов.

Дмитрий Кулеба 22 июля заявил, что Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по "Северному потоку-2" после объявления о соглашении между ФРГ и США.

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