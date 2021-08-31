Ответили Кулебе: в ЕС готовы консультировать Украину по вопросу "Северного потока-2"
Источник:"Интерфакс-Украина"
В Европейской комиссии заверили, что придают большое значение энергетической безопасности Украины. Они готовы провести консультации, запрошенные Киевом из-за дальнейшей реализации проекта "Северный поток-2".
Об этом в Брюсселе сообщили 31 августа, пишет агентство "Интерфакс-Украина".
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Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой,
– говорится в сообщении.
"Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в частности по вопросам энергетики, и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их просьбу о консультации", – продолжили в Еврокомиссии.
- При этом подчеркнули, что Европейский Союз "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".
Мы по-прежнему готовы обсудить любые вопросы, волнующие Украину,
– добавили в Брюсселе.
- В Украине убеждены, что реализация проекта угрожает безопасности государства и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.
"Северный поток-2": что известно
- США и Германия 21 июля 2021 года подписали соглашение о запуске "Северного потока-2". Документ раскритиковали в Европарламенте.
- Представители МИД Польши и Украины выступили с совместным заявлением о том, что страны совместно будут противостоять запуску газопровода.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов.
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