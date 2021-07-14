Ответный удар: Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения
Источник:фейсбук Ростислава Кравца
Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора. В ведомстве ему должны вручить новое подозрение относительно скандального решения Конституционного Суда об отмене е-деклараций.
Соответствующую повестку опубликовал адвокат Ростислав Кравец. На ней видно личную подпись генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
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Тупицкому вручат новое подозрение
Адвокат сообщает: повестку принесли вечером и якобы с нарушениями. Он отметил подозрение касается какого-то нового дела. Впрочем, по его словам с ироническим подтекстом, его еще якобы нет, но "до утра сделают".
Также Кравец подчеркивает, что повестку принесли именно в день, когда Верховный суд принял свое решение. То есть характеризует это "ответным ударом".
Появиться в Генеральную прокуратуру Тупицкий должен 16 июля.
Повестка для Тупицкого из генпрокуратуры / Фото с фейсбука Ростислава Кравца
Чего касается новое подозрение Тупицкому
В другой своей заметке Ростислав Кравец отметил: подозрение новое и касается "решение от 27.10.2020".
Важно разъяснить, что именно это решение – это скандальое постановление Конституционного Суда Украины об отмене ответственности за недостоверную информацию в декларациях.
Суд во главе с Александром Тупицким признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Тогда народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований заявление по захвату власти Конституционным Судом.
Решения Верховного Суда в отношении Тупицкого: главное
- Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы Конституционного Суда.
- Впоследствии глава государства вообще отменил указ Януковича о назначении его судьей КСУ.
- Этот указ президента в КСУ обжаловали 49 нардепов.
- 14 июля Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ Зеленского.
- Важно напомнить, что главу КСУ подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о махинациях на "Зуевском энергомеханическом заводе".