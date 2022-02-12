Ответственность Беларуси за агрессию против Украины: в Сенат США внесли законопроект

12 февраля 2022 , 14:03
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James Lankford

В Сенат США внесли проект "Закона об ответственности Белоруссии за агрессию". Его целью является удержать Беларусь и не дать ей позволить России использовать свою территорию для вторжения в Украину.

Законопроект внес американский сенатор Джеймс Лэнкфорд. Он подчеркнул, что документ предусматривает санкции в отношении Беларуси или любой другой страны, которая поддержит российскую агрессию.

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США должны четко дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, применят жесткие экономические и дипломатические санкции,
– говорится в сообщении.

Вблизи границы Беларуси и Украины Россия разместила 30 тысяч военных. Это – максимальное наращивание сил на территории страны со времен холодной войны.

Ситуация в Беларуси

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Автор: Мар'яна Бекало