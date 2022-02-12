Ответственность Беларуси за агрессию против Украины: в Сенат США внесли законопроект
Источник:James Lankford
В Сенат США внесли проект "Закона об ответственности Белоруссии за агрессию". Его целью является удержать Беларусь и не дать ей позволить России использовать свою территорию для вторжения в Украину.
Законопроект внес американский сенатор Джеймс Лэнкфорд. Он подчеркнул, что документ предусматривает санкции в отношении Беларуси или любой другой страны, которая поддержит российскую агрессию.
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США должны четко дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, применят жесткие экономические и дипломатические санкции,
– говорится в сообщении.
Вблизи границы Беларуси и Украины Россия разместила 30 тысяч военных. Это – максимальное наращивание сил на территории страны со времен холодной войны.
Ситуация в Беларуси
- Россия и Беларусь проводят так называемые военные учения "Союзная решимость-2022". Они продлятся с 10 по 20 февраля.
- На обнародованных фотографиях видно, что тренировки происходят с применением вооружения и бронетранспорта.
- Европа забила тревогу, так как концентрация войск – крупнейшая со времен Холодной войны. Более того, в Европарламенте заговорили о том, что Россия может оккупировать Беларусь.
- Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что Кремль может использовать так называемые учения для эскалации ситуации вокруг Украины.
Как Россия и Беларусь проводят совместные учения: смотрите видео