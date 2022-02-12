Законопроєкт вніс американський сенатор Джеймс Ленкфорд. Він наголосив, що документ передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає російську агресію.

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США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, застосують жорсткі економічні та дипломатичні санкції,
– мовиться у повідомленні.

Поблизу кордону Білорусі та України Росія розмістила 30 тисяч військових. Це – максимальне нарощення сил на території країни з часів холодної війни.

Ситуація у Білорусі

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