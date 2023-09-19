Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что этим политикам "недолго осталось передвигаться". Кстати, Шуфричу уже избрали меру пресечения и он проведет 60 дней в СИЗО, пишет 24 Канал.

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Данилов прокомментировал деятельность нардепов от запрещенной "ОПЗЖ"

Что касается Нестора Ивановича (Шуфрича – 24 Канал), то все до этого шло. Другое дело, что в Верховной Раде нужно задать вопрос о нахождении там ОПЗЖ. То, что они изменили название, не значит, что они изменили свою сущность. Они призывали к нам Россию – помним эфиры, на которые они ходили. Я хочу предупредить, что им недолго осталось передвигаться, они все будут привлечены к ответственности,

– заверил секретарь СНБО.

Чиновник добавил, что некоторые деятели до сих пор посещают эфиры российских пропагандистов и пока еще передвигаются по территории нашей страны.

Обратите внимание! 15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Тогда в СБУ объясняли, что партию запретили на основе решения СНБО и указа президента. Последние основывались на доказательствах деструктивной деятельности "ОПЗЖ", которые собрала СБУ в рамках реагирования на угрозы национальной безопасности. Следует отметить, что пророссийские депутаты перед запретом "ОПЗЖ" создали группу "Платформа за жизнь и мир", в которую и входит Шуфрич.

Дело Шуфрича: коротко