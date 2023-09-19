Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що цим політикам "недовго лишилося пересуватися". До речі, Шуфричу вже обрали запобіжний захід і він проведе 60 днів у СІЗО, пише 24 Канал.

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Данілов прокоментував діяльність нардепів від забороненої "ОПЗЖ"

Що стосується Нестора Івановича (Шуфрича – 24 Канал), то все до того йшло. Інша справа, що у Верховній Раді треба поставити питання про перебування там ОПЗЖ. Те, що вони поміняли назву, не значить, що вони поміняли свою суть. Вони закликали до нас Росію – пам'ятаємо ефіри, на які вони ходили. Я хочу попередити, що їм недовго лишилося пересуватися, вони всі будуть притягнуті до відповідальності,

– запевнив секретар РНБО.

Посадовець додав, що деякі діячі досі відвідують ефіри російських пропагандистів і поки ще пересуваються територією нашої країни.

Зверніть увагу! 15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України заборонив партію "Опозиційна платформа – За життя". Тоді в СБУ пояснювали, що партію заборонили на основі рішення РНБО та указу президента. Останні ґрунтувалися на доказах деструктивної діяльності "ОПЗЖ", які зібрала СБУ у межах реагування на загрози національній безпеці. Варто зауважити, що проросійські депутати перед забороною "ОПЗЖ" створили групу "Платформа за життя та мир", до якої й входить Шуфрич.

Справа Шуфрича: коротко