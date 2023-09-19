Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що цим політикам "недовго лишилося пересуватися". До речі, Шуфричу вже обрали запобіжний захід і він проведе 60 днів у СІЗО, пише 24 Канал.
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Данілов прокоментував діяльність нардепів від забороненої "ОПЗЖ"
Що стосується Нестора Івановича (Шуфрича – 24 Канал), то все до того йшло. Інша справа, що у Верховній Раді треба поставити питання про перебування там ОПЗЖ. Те, що вони поміняли назву, не значить, що вони поміняли свою суть. Вони закликали до нас Росію – пам'ятаємо ефіри, на які вони ходили. Я хочу попередити, що їм недовго лишилося пересуватися, вони всі будуть притягнуті до відповідальності,
– запевнив секретар РНБО.
Посадовець додав, що деякі діячі досі відвідують ефіри російських пропагандистів і поки ще пересуваються територією нашої країни.
Справа Шуфрича: коротко
- СБУ навідалась з обшуками до нардепа 15 вересня 2023 року. Тоді в будинку політика в селищі Козин знайшли георгіївські стрічки, двоголові орли та радянські ордени. Окрім того, мав Шуфрич колекцію кітелів та документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
- Слідчі пояснили, що Нестора Шуфрича підозрюють в державній зраді. Зокрема, справа стосується російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем. Шуфрич міг виконувати завдання Сівковича та проводити підривну діяльність в інформаційній сфері.
- Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід – 60 днів у СІЗО без можливості внесення застави. За санкцією статті його можуть ув'язнити на термін до 15 років.