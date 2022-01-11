Ответственность на уровне закона: эксперты предлагают ввести наказание для экоактивистов

Именно "экотерроризмом" назвали явление, когда экологические проблемы, которых достаточно в каждом регионе Украины, используют для манипуляций и атак на бизнес.

Эксперт юриспруденции Валентин Лучковский для себя выделяет четыре группы организаций активистов, занимающихся экологической и псевдоэкологической деятельностью

Первая группа – это те, кто борются за определенную идею.

Вторая группа – те, кто используя идею, пытаются заработать деньги таким образом, что устраивают определенные пикеты, чтобы прийти к владельцу и сказать: дай деньги и эти пикеты прекратятся.

Третья группа – это те, кого используют для борьбы с конкурентами, чтобы остановить или остановить производство.

Четвертая группа – это те, кого используют для рейдерских захватов.

Такое разделение разработал для себя управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

Специалисты отмечают, что глобальные проблемы, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь всех жителей Украины (уничтожение лесов, отравление воздуха транспортными выбросами, дефицит питьевой воды во многих регионах) псевдоактивистов не интересуют. Объектом атаки экотерористов могут стать крупные промпредприятия или прибыльные производства, а целью таких атак являются манипуляции бизнесом.

Реагировать на очевидные экологические проблемы – государству нужно немедленно. Параллельно – за спекуляции на тему окружающей среды, а тем более экотеррор – внедрять ответственность на уровне закона,

– предостерегли эксперты.