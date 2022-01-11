Експерт юриспруденції Валентин Лучковський для себе виділяє чотири групи організацій активістів, які займаються екологічною та псевдоекологічною діяльністю

Перша група – це ті, хто борються за певну ідею.

Друга група – ті, хто використовуючи ідею, намагаються заробити кошти таким чином, що влаштовують певні пікети, щоб прийти до власника і сказати: дай гроші і ці пікети припиняться.

Третя група – це ті, кого використовують для боротьби з конкурентами, щоби припинити або зупинити виробництво.

Четверта група – це ті, кого використовують для рейдерськоих захоплень.

Такий поділ розробив для себе керуючий партнер адвокатського об'єднання Валентин Лучковський.

Фахівці наголошують, що глобальні проблеми, які ставлять під загрозу здоров'я та життя всіх жителів України (знищення лісів, отруєння повітря транспортними викидами, дефіцит питної води у багатьох регіонах), псевдоактивістів не цікавлять. Натомість об'єктом атаки екотерористів можуть стати великі промпідприємства або прибуткові виробництва, а метою таких атак є маніпуляції бізнесом.

Реагувати на очевидні екологічні проблеми – державі потрібно негайно. Паралельно – за спекуляції на темі довкілля, а тим паче екотерор – запроваджувати відповідальність на рівні закону,

– застерегли експерти.