Ответственность за фейковые "смертные приговоры" защитникам Украины несет Россия

Военных, граждан иностранных государств, марионетки российских оккупантов "приговорили" к смертной казни.

Рука Москвы

Первое, что необходимо понять, что это решение России, а не кого-то несубъектного на временно оккупированных территориях, и полную ответственность за их дальнейшую судьбу несет не кто иной, как высшее руководство России.

Подробно В США и Канаде жестко отреагировали на смертные приговоры защитникам-иностранцам

Государством-агрессором является Россия, как и сторона вооруженного конфликта международного характера.

Любые самопровозглашенные органы, созданные Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, это контролируемые ею вооруженные формирования.

Что говорит Женевская конвенция

Женевская конвенция об обращении с военнопленными предусматривает широкий перечень требований к государству относительно разных аспектов обращения с военнопленными – помещение, питание, медицинская помощь, интеллектуальная, физическая деятельность, дисциплина, перемещения, средства и т.д.

Обобщив ее содержание, можно заключить, что военный плен, или интернирование, заключаются не в том, чтобы наказать комбатантов противника, а в том, чтобы ограничить боеспособность их страны.

Интернирование осуществляется для того, чтобы лишить противника определенного количества боеспособных комбатантов, ограничив их свободу. Это основное понятие военного плена в современном международном праве, оно формирует все остальные гарантии защиты.

Приговор в отношении любого военнопленного считается законным только тогда, когда его выносят те же суды и по той же процедуре, установленные для лиц из состава вооруженных сил государства, содержащего в плену и, кроме того, при условии соблюдения положений этой главы (статья 102).

Таким образом, учитывая статус России как стороны вооруженного конфликта, надлежащим судом, осуществляющим правосудие по делам украинских военнопленных, может быть национальный суд, к юрисдикции которого российское законодательство относит указанные категории дел. В связи с этим, считаем, что любые судебные процессы на оккупированных территориях Украины будут нарушать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Россия не имеет права

Впрочем, возникают обоснованные сомнения в способности России обеспечить справедливое, беспристрастное и независимое совершение правосудия.

Россия не демонстрирует намерений принять все необходимые меры для обеспечения полного исполнения гарантий для пленных военнослужащих, предусмотренных статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

ЕС готовит 7 пакет санкций против России – смотрите видео:

Относительно применения смертной казни Женевская конвенция об обращении с военнопленными устанавливает дополнительные ограничения, а также возлагает специальные требования на государства, в частности, необходимость в кратчайшие сроки сообщить военнопленным и государству-покровителю о правонарушениях, за которые законодательством государства, держащего в плену, предусмотрена смертная казнь (статья 100). В дальнейшем без согласия на это государства принадлежности военнопленных ни за какое-либо другое правонарушение не может быть установлена смертная казнь (абзац 2 статьи 100).