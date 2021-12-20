Ответственность за экотероризм: специалисты советуют быть бдительными в отношении экологических

В Украине насчитывается всего 25% настоящих экологических организаций. Остальные 75% открыто занимаются "экотероризмом" и стремятся нажиться.

Профессор и экологический эксперт Владимир Боголюбов убежден, что если бы экологи были настоящими, у них была бы другая приоритетность. Поскольку их больше бы интересовали не "точечные" объекты, а глобальные: состояние питьевой воды, спасение рек, массовая вырубка и вывоз леса, качественный и честный мониторинг воздуха. К примеру, никто и не слышал о случаях, когда экоактивисты привлекли к суду за сжигание листьев. Хотя именно этот фактор и транспорт, являются первоочередными загрязнителями того, чем мы дышим.

Для Киева и для таких мегаполисов транспорт это самый большой загрязнитель. А осенью это сжигание окрестными деревнями мусора и тоже кое-кто жжет листья. То это тоже приносит последствия, если вы посмотрите на платформу SaveEcoBot или Pollution, то осенью у нас ужасная картина,

– убежден Владимир Боголюбов.

В свою очередь, специалисты советуют быть бдительными и руководствоваться аналитикой, а не эмоциями. Они уверены, что государство должно ввести ответственность – наказание это то, что могло бы остановить в Украине массовый экологический террор.