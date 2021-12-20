Професор та екологічний експерт Володимир Боголюбов переконаний, що якби екологи були справжніми, у них була б інша пріоритетність. Оскільки їх більше б цікавили не "точкові" об'єкти, а глобальні: стан питної води, порятунок річок, масова вирубка та вивезення лісу, якісний і чесний моніторинг повітря. До прикладу, ніхто й не чув про випадки, коли екоактивісти притягли до суду за спалювання листя. Хоча саме цей чинник і транспорт, є першочерговими забруднювачами того, чим ми дихаємо.

Для Києва і для таких мегаполісів транспорт це найбільший забруднювач. А восени це спалювання навколишніми селами сміття і Києві теж дехто палить листя. То це теж приносить наслідки, якщо ви подивитеся на платформу SaveEcoBot чи Pollution, то восени у нас жахлива картина,

– переконаний Володимир Боголюбов.

У свою чергу, фахівці радять бути пильними та керуватися аналітикою, а не емоціями. Вони впевнені, що держава повинна ввести відповідальність – покарання це те, що могло б зупинити в Україні масовий екологічний терор.