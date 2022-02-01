Государственный секретарь США призвал к немедленной деэскалации ситуации на линии разграничения. В то же время он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

Читайте также США собираются продолжить военные поставки в Украину, – Пентагон

Энтони Блинкен призвал Россию к немедленному отводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем,

– указали в Госдепе.

Глава американской дипломатии также подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями по вопросам безопасности.

США помогают Украине: что известно

США на фоне угрозы вторжения России пообещали оказать Украине военную помощь.

Первая партия летального оружия из Штатов – 90 тонн – прилетела в ночь на 22 января. Вторую партию – более 80 тонн летального вооружения наше государство получило 23 января.

Третью партию – доставили 25 января. На борту было современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.

Уже 28 января прибыл четвертый самолет с помощью из США. Алексей Резников заявил, что тогда в Украину привезли 81 тонну патронов различного калибра. Пятый самолет с военной помощью США прибыл 31 января. Он доставил более 80 тонн вооружения.

США имеют планы перебросить войска в Европу: смотрите видео