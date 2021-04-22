Россия заявила, что с 23 апреля планирует начать отвод войск от границы с Украиной. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович считает, что такой шаг не связан с обращением главы Кремля Владимира Путина к Федеральному собранию.

Послание к Федеральному собранию Путин произносил 21 апреля. Уже на следующий день министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале отвода войск.

Ранее Россия отведет войска от границ с Украиной

Эти учения планируются за год-два

По мнению Арестовича, стягивание войск и их отвод из-за плановых учений не имели связи с выступлением президента России.

Переброска вооруженных сил России к украинским границам проводилась не под обращение Путина к Федеральному собранию. Это стратегические военные учения, которые, как правило, планируются за год-два,

– рассказал Арестович.

Россия в ответ получила консолидированную позицию Запада

Однако, подчеркнул спикер, России удалось наложить информационную кампанию по передислокации сил и послание к Федеральному собранию на реальное стягивание войск. Это имело целью запугать, как Украину, так и Европу.

Это единственное, что удалось России. Но в ответ она получила консолидированную позицию Запада, согласованную с Украиной – это и жесткие заявления, и красные линии, и решение Конгресса США о поставках вооружения в Украину,

– добавил представитель Украины в ТКГ.

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Интересно! Арестович подчеркнул, что Москва не обладает достаточным экономическим потенциалом, чтобы долго удерживать войска возле украинской границы. Потому что так называемые 100-тысячные учения очень дорого стоят.

Большая часть российских войск передислоцировалась даже не на полигоны, а просто в отдельные точки сосредоточения, где они не могут заниматься нормальной боевой подготовкой. А что делает солдат, когда он не занимается боевой подготовкой? Он пьет, поджигает палатки, стреляет,

– рассказал Арестович.

Как отреагировал на отвод войск президент Зеленский

Украинский глава государства подчеркнул, что такой шаг пропорционально снижает напряжение. Украина приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Также Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку.