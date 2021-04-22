Арестович вважає, що стягнення російських військ та їх відвід не пов'язані зі зверненням Путіна
Росія заявила, що з 23 квітня планує розпочати відведення військ від кордону з Україною. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович вважає, що такий крок не пов'язаний зі зверненням глави Кремля Володимира Путіна до Федеральних зборів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Послання до Федеральних зборів Путін виголошував 21 квітня. Вже наступного дня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про початок відведення військ.
Раніше Росія відводитиме війська від кордонів з Україною
Ці навчання плануються за рік-два
На думку Арестовича, стягнення військ та їхнє відведення через планові навчання не мали зв'язку з виступом президента Росії.
Перекидання збройних сил Росії до українських кордонів проводилося не під звернення Путіна до Федеральних зборів. Це стратегічні військові навчання, які, як правило, плануються за рік-два,
– розповів Арестович.
Росія у відповідь отримала консолідовану позицію Заходу
Проте, наголосив речник, Росії вдалось накласти інформаційну кампанію з передислокації сил і послання до Федеральних зборів на реальне стягнення військ. Це мало на меті залякати, як Україну, так і Європу.
Це єдине, що вдалося Росії. Але у відповідь вона отримала консолідовану позицію Заходу, узгоджену з Україною – це і жорсткі заяви, і червоні лінії, і рішення Конгресу США про постачання озброєння в Україні,
– додав речник.
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Велика частина російських військ передислокувалася навіть не на полігони, а просто в окремі точки зосередження, де вони не можуть займатися нормальною бойовою підготовкою. А що робить солдат, коли він не займається бойовою підготовкою? Він п'є, підпалює намети, стріляє,
– розповів Арестович.
Як відреагував на відведення військ президент Зеленський
Український глава держави наголосив, що такий крок пропорційно знижує напругу. Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі.Також Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку.
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