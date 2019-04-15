"Отжатый" завод Порошенко в Крыму станет ремонтной базой Черноморского флота

Российские оккупанты решили сделать базовое предприятие для ремонта кораблей своего Черноморского флота Севастопольского морского завода. Его отобрали у Президента Украины Петра Порошенко после аннексии Крыма.

Для этого якобы разработана программа "модернизации и технического перевооружения", сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на "директора" захваченного завода Владимира Баженова.

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Он убеждает, что на заводе есть условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации кораблей и судов различного класса и назначения.

Завод расположен на двух площадках общей площадью 53 гектара. Оккупанты сообщают, что на нем имеются два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовление корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов.

Достройка и швартовые испытания якобы проходят в специальных набережных, оборудованных необходимыми коммуникация.

Пока официальной позиции Президента Украины Петра Порошенко нет, однако 24 канал направил в Администрацию Президента соответствующий запрос.

Как оккупанты "национализировали" завод Порошенко?

"Севастопольский морской завод" основали в 1783 году и приватизировали в 1990-х. Prime Assets Management, управляющий активами концерна "Укрпроминвест" Петра Порошенко, выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited в 2010 году. Malter Enterprises Limited подконтрольна российскому бизнесмену Константину Григоришину. После аннексии украинского полуострова Севастопольский морской завод попал в руки оккупантов – 28 февраля 2015 года оккупационная власть Севастополя приняла решение о так называемой "национализации" этого завода вместе с 12-ю промышленными предприятиями. Тогда там расположили филиал российского судоремонтного завода "Звездочка". В феврале 2018 года премьер России Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел "Севморзавод" в федеральную собственность. Петр Порошенко отмечает, что де-факто заводом не владеет. Однако оккупантам «дарить его не собирается», поэтому ежегодно вносит в декларацию.