Почему Порошенко неожиданно пришел на эфир "1+1"

Глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко лично решил приехать на эфир телеканала "1+1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В штабе Порошенко мнения об этом разделились.

При этом там понимали, что передача будет заангажированной, сообщил заместитель руководителя избирательного штаба Порошенко Сергей Березенко, пишет "УП".

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Во время этого эфира кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили, последний даже бросил трубку. Причиной эмоциональной реакции Зеленского стало приглашение от Порошенко на дебаты 14 апреля.

Было решение прийти на этот телеканал и в эфире обратиться к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, чтобы он пришел на дебаты с президентом. Вы же согласитесь, что этот канал абсолютно комфортный для Зеленского?

– пояснил Березенко.

Прийти на эфир Порошенко решил за несколько часов до него. В штабе отмечают, что все это было "экспромтом как для телеканала, так и для них". По словам Березенко, "команда поделилась примерно пополам".

"Одни говорили, что надо идти и обращаться к аудитории этого телеканала, потому что фактически "1+1" последние месяцы действовал как генератор грязной кампании против нас. Но аудитория "1+1" остается достаточно большой и патриотически настроенной. Мы убеждены, что среди зрителей этого канала есть и большое количество наших сторонников", – отметил он.

При этом Березенко добавил, что риск неожиданного визита также осознавали. Однако Порошенко решил, что "должен обратиться ко всем аудиториям, чтобы украинцы объективно делали свой выбор 21 числа".

Звучали мысли, что ведущие могут вести себя некорректно, могут использовать унизительные фразы, могут звучать голословные обвинения. Такой эфир выиграть невозможно,

– отметил он.

Отметим, приход Порошенко возмутил руководство телеканала. Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко заявил, что они даже собираются подать в суд на действующего президента.

Пришел ли Зеленский на "Олимпийский" 14 апреля?Нет. Петр Порошенко таки провел 14 апреля на НСК "Олимпийский" анонсированные дебаты, однако Владимир Зеленский на них так и не пришел. В конце концов, об этом неоднократно сообщал и он, и его штаб. Порошенко решил подождать Зеленского час, отвечая в это время на вопросы журналистов. После этого глава государства сделал короткое выступление перед людьми, собравшимися под стенами НСК "Олимпийский". Порошенко пригласил их внутрь, на стадион, для совместного фото.



В штабе Зеленского успели прокомментировать отсутствие своего кандидата на анонсированных Порошенко дебатах. Так, спикер штаба Дмитрий Разумков сказал, что это был всего лишь агитационный митинг Порошенко. Он в очередной раз напомнил о предложении Зеленского – провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00. Посмотреть на дебаты пришло немало людей. Правоохранители называют количество около 5 тысяч, а пресс-секретарь главы государства назвал другую цифру – 20 тысяч человек. В свою очередь, в СБУ указали на то, что безопасность обеспечивали 15 тысяч правоохранителей.



Что еще известно про передвыборную борьбу между Зеленским и Порошенко?Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.