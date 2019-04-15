Чому Порошенко несподівано прийшов на ефір "1+1"

Глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко особисто вирішив приїхати на ефір телеканалу "1+1", що належить українському олігарху Ігорю Коломойському. У штабі Порошенка думки стосовно цього розділилися.

При цьому там розуміли, що передача буде заангажованою, повідомив заступник керівника виборчого штабу Порошенка Сергій Березенко, пише "УП".

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Під час цього ефіру кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались, останній навіть кинув слухавку. Причиною емоційної реакції Зеленського стало запрошення від Порошенка на дебати 14 квітня.

Було рішення прийти на цей телеканал і в ефірі звернутися до кандидата в президенти Володимира Зеленського, щоб він прийшов на дебати з президентом. Ви ж погодитеся, що цей канал абсолютно комфортний для Зеленського?

– пояснив Березенко.

Прийти на ефір Порошенко вирішив за кілька годин до нього. У штабі зазначають, що все це було "експромтом як для телеканалу, так і для них". За словами Березенка, "команда поділилася приблизно навпіл".

"Одні говорили, що треба йти і звертатися до аудиторії цього телеканалу, бо фактично "1+1" останні місяці діяв як генератор брудної кампанії проти нас. Але аудиторія "1+1" залишається достатньо великою і патріотично налаштованою. Ми переконані, що серед глядачів цього каналу є і велика кількість наших прихильників", – зазначив він.

При цьому Березенко додав, що ризик несподіваного візиту також усвідомлювали. Однак Порошенко вирішив, що "має звернутися до всіх аудиторій, аби українці об'єктивно робили свій вибір 21 числа".

Звучали думки, що ведучі можуть вести себе некоректно, можуть використовувати принизливі фрази, можуть звучати голослівні звинувачення. Такий ефір виграти неможливо,

– зазначив він.

Зазначимо, прихід Порошенка обурив керівництво телеканалу. Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко заявив, що вони навіть збираються подати до суду на чинного президента.

Чи прийшов Зеленський на "Олімпійський" 14 квітня?Ні. Петро Порошенко таки провів 14 квітня на НСК "Олімпійський" анонсовані дебати, однак Володимир Зеленський на них так і не прийшов. Зрештою, про це неодноразово повідомляв і він, і його штаб. Порошенко вирішив почекати Зеленського годину, відповідаючи у цей час на запитання журналістів. Після цього глава держави мав короткий виступ перед людьми, що зібралися під стінами НСК "Олімпійський". Порошенко запросив їх всередину, на стадіон, для спільного фото.



У штабі Зеленського встигли прокоментувати відсутність свого кандидата на анонсованих Порошенком дебатах. Так, спікер штабу Дмитро Разумков сказав, що це був всього лиш агітаційний мітинг Порошенка. Він вкотре нагадав про пропозицію Зеленського – провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00. Подивитися на дебати прийшло чимало людей. Правоохоронці називають кількість близько 5 тисяч, а прес-секретар глави держави назвав іншу цифру – 20 тисяч осіб. Своєю чергою, у СБУ вказали на те, що безпеку забезпечували 15 тисяч правоохоронців.



Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком?Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.