"Отжимают" вражеские танки: ССО присоединились ко "всенародному рэкету"

Силы специальных операций ВСУ наводят ужас на российских оккупантов. На этот раз герои "отжали" вражеский танк.

Радостной новостью поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он обнародовал фотографии с места происшествия.

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Наши #ССО наводят ужас на врага. Тихо пришел, танк отжал, тихо ушел. Сражаемся. Побеждаем. Помним,

– говорится в сообщении.

Украинцы – в восторге. Они пишут, что гордятся героями и желают им "удачной охоты".



ССО "отжали" российский танк / Главнокомандующий ВСУ

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