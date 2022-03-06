"Отжимают" вражеские танки: ССО присоединились ко "всенародному рэкету"
6 марта 2022 , 19:29Читати новину українською
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Силы специальных операций ВСУ наводят ужас на российских оккупантов. На этот раз герои "отжали" вражеский танк.
Радостной новостью поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он обнародовал фотографии с места происшествия.
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Наши #ССО наводят ужас на врага. Тихо пришел, танк отжал, тихо ушел. Сражаемся. Побеждаем. Помним,
– говорится в сообщении.
Украинцы – в восторге. Они пишут, что гордятся героями и желают им "удачной охоты".
ССО "отжали" российский танк / Главнокомандующий ВСУ
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