В ОВА рассказали, что происходило на Сумщине в минувшие двое суток

Дмитрий Живицкий рассказал, что происходило на Сумщине 1-2 апреля. Глава ОВА подчеркнул: оккупанты активно перемещаются по территории области. Речь идет о Конотопском районе.

Живицкий рассказал, что за последние дни на территорию Сумщины зашло очень большое количество военной техники и живой силы. Оккупанты выстраиваются в колонны, вдоль которых отходит разбитая и разбомбленная вражеская техника из Киевской и Черниговской областей.

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Глава ОВА отметил: оккупанты боятся, что территориальная оборона и военные их будут добивать, поэтому прикрываются новыми захватчиками, которые окапываются, в частности, в Путивле.

Живицкий подчеркнул, что украинские герои в Сумской области устраивают для российских оккупантов "очень теплый прием" и освобождают захваченные территории.

"Оккупанты обстреливают все вокруг"

Горячей точкой остаются центральная и восточная часть Сумщины. Оккупанты боятся украинских защитников, поэтому движутся хаотично и обстреливают все вокруг. В частности, жилые дома, магазины. Враг бьет из пулеметов, танков.

К сожалению, много погибших среди мирных жителей. Орки расстреливают автомобили. Расстреливают пешеходов,

– рассказал Живицкий.

Также он подчеркнул, что оккупанты похищают местных жителей и представителей органов самоуправления. В частности, мэр Шостки сообщил, что похитили целую семью и они не смогли вернуться.

Живицкий пообещал, что все разрушенное отстроят. Восстановят инфраструктуру. В частности, в Сумскую область уже прибыли архитекторы, которые будут работать над будущими проектами.

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