Живицький розповів, що упродовж останніх днів на територію Сумщини зайшла дуже велика кількість військової техніки та живої сили. Окупанти шикуються у колони, вздовж яких відходить розбита та розбомблена ворожа техніка з Київської та Чернігівської областей.

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Голова ОВА зауважив: окупанти бояться, що територіальна оборона та військові їх добиватимуть, тому прикриваються новими загарбниками, які окопуються, зокрема, у Путивлі.

Живицький наголосив, що українські герої на Сумщині влаштовують для російських окупантів "дуже теплий прийом" й звільняють захоплені території.

Живицький пообіцяв, що все зруйноване відбудують. Відновлять інфраструктуру. Зокрема, на Сумщину вже прибули архітектори, які працюватимуть над майбутніми проєктами.

"Окупанти обстрілюють усе навколо"

Гарячою точкою наразі залишаються центральна і східна частина Сумщини. Окупанти бояться українських захисників, тому рухаються хаотично й обстрілюють усе навколо. Зокрема, житлові будинки, крамниці. Ворог гатить з кулеметів, танків.

На жаль, є багато загиблих серед мирних мешканців. Орки розстрілюють автомобілі. Розстрілюють пішоходів,

– розповів Живицький.

Також він наголосив, що окупанти викрадають місцевих жителів та представників органів самоврядування. Зокрема, міський голова Шостки повідомив, що викрали цілу родину.

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