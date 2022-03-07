ОВА совместно с Нацполицией могут проверять цены на продукты, лекарства и топливо

Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Об этом 7 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Областная военная администрация и Нацполиция смогут проверять цены на продукты, лекарства и топливо

Обновленные меры должны не допустить завышенных цен на базовые продукты, лекарства и другие вещи первой необходимости.

Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты, лекарства и топливо,

– отметил Шмигаль.

Глава правительства добавил, что новые решения необходимы для того, чтобы предприниматели не пытались заработать на войне.

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