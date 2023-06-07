Мужчина ударил овчарку неизвестным предметом. От полученных ранений собака умерла.

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В Ровно умерла овчарка

Событие произошло на улице Харьковской около 8 часов вечера. Следователи выяснили, что со двора через открытую калитку выбежала немецкая овчарка. Она напала на доберманов, гулявших на поводке вместе с хозяевами. Мужчина и женщина пытались разнять псов, однако сделать этого не смогли.

Мужчина нанес овчарке удар неизвестным предметом. От полученных травм она погибла. Объяснить, чем смертельно ранил, житель Ровно не может. Говорит, что находился в состоянии аффекта и схватил попавшееся под руку. К тому же одного из его доберманов покусала овчарка: у пса обнаружили раны от укусов,

– отметили в полиции.

На месте инцидента находилась зооволонтер, глава благотворительного фонда "Клуб ЛАПА" Иннеса Шишкина. В комментарии Суспильному она рассказала, что доберманы были без намордников. Также добавила, что рана на теле овчарки похожа на ранение от ножа.

"Патрульные приехали, допросили мужчину и он сказал, что у него ножа нет. Он сейчас будет все отрицать, поскольку свидетелем является его жена и хозяйка погибшего животного. По результатам осмотра у собаки ножевое ранение, собака такой надрез на теле не сделает. Думаю, мужчина удачно попал в артерию и собака буквально через минуту умерла от внутреннего кровотечения", — отметила Иннеса Шишкина.

Добавим, что полицейские открыли производство по факту жестокого обращения с животными. Обстоятельства и орудия преступления еще устанавливают.

Что говорят владельцы доберманов

Отметим, что владельцы доберманов уже обнародовали свою позицию в сети. В частности заявили, что их Зевс и Гера "неагрессивные" и "спокойные". Рассказали, что собаки гуляли на поводках и в ошейниках. Овчарка выбежала из закрытого двора и "схватила зубами Геру в районе шеи, мертвой хваткой".

"Оттянуть никак не могли, ни мы, ни хозяйка собаки, которая выбежала уже позже на наши крики. Мой муж схватил, что было в кармане и ударил ту овчарку, только после этого она отпустила нашу и побежала в свой двор. Выяснилось, где-то через два часа, что овчарка умерла, наверное, от удара ключами или отвертки, то и то, было в кармане", – добавила владелица доберманов.

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