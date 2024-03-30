Пограничники сообщили, что эти овцы – настоящие рецидивисты. Они неоднократно пересекали границу Украины и Польши.

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Овцы в законе

Возле села Корчева ночью стадо овец пересекло польско-украинскую границу. Устройства пограничников зафиксировали приближение к линии границы неизвестных фигур. Впоследствии на экранах мониторов распознали отару овец, которые перешли границу и начали пастись на украинской стороне.

Сотрудники в форме, которые прекрасно знают пограничную зону и ее жителей, сообщили владельцу. Ободренное возгласами владельца стадо через некоторое время вернулось в Польшу,

– сообщили польские пограничники.

С животными все хорошо – их привезли в отряд. Как говорят в польской пограничной службе, это стадо не впервые приближалось к границе. Они отметили, что "в этом случае речь идет о рецидиве". Менее чем две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу, однако пересекать границу в тот раз не стали.

Овцы – нарушители закона: смотрите видео

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