Пограничники сообщили, что эти овцы – настоящие рецидивисты. Они неоднократно пересекали границу Украины и Польши.
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Овцы в законе
Возле села Корчева ночью стадо овец пересекло польско-украинскую границу. Устройства пограничников зафиксировали приближение к линии границы неизвестных фигур. Впоследствии на экранах мониторов распознали отару овец, которые перешли границу и начали пастись на украинской стороне.
Сотрудники в форме, которые прекрасно знают пограничную зону и ее жителей, сообщили владельцу. Ободренное возгласами владельца стадо через некоторое время вернулось в Польшу,
– сообщили польские пограничники.
С животными все хорошо – их привезли в отряд. Как говорят в польской пограничной службе, это стадо не впервые приближалось к границе. Они отметили, что "в этом случае речь идет о рецидиве". Менее чем две недели назад овцы вышли на пограничную дорогу, однако пересекать границу в тот раз не стали.
Овцы – нарушители закона: смотрите видео
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