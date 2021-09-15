Озеро в Иордании внезапно окрасилось в кроваво-красный цвет: жуткие фото

Сеть шокировали фото небольшого пруда недалеко от Мертвого моря в Иордании. Вода там внезапно стала кроваво-красной. Власти пытаются выяснить причины.

Водоем расположен в библейском регионе Моав. Местные чиновники и правоохранители пытаются выяснить, в чем заключается причина этого жуткого явления.

Читайте также "Пылевой дьявол" среди поля в Одесской области: очевидцы сняли жуткое видео

Версии, которые озвучили во власти

Как сообщил представитель профильного министерства Омар Саламех, сейчас есть несколько основных теорий относительно того, почему вода в пруду, изолированном от пресной воды, могла внезапно поменять цвет.

Согласно одной из них, такие изменения произошли из-за определенного типа бактерий и красных водорослей , которые любят соленую среду. Мол, под воздействием солнечного света они могли поменять свой цвет. Однако, в таком случае непонятно, почему в других водоемах в регионе такого явления не наблюдали. Так как солнечное небо там – почти весь год.

, которые любят соленую среду. Мол, под воздействием солнечного света они могли поменять свой цвет. Однако, в таком случае непонятно, почему в других водоемах в регионе такого явления не наблюдали. Так как солнечное небо там – почти весь год. Другое предположение заключается в том, что цвет воды изменился под воздействием оксида железа. Но как он мог попасть в пруд и почему последствия проявились так быстро – на эти вопросы ответов пока нет.

​

Вода внезапно получила кроваво-красную окраску / Фото с Flickr

Власть подозревают в сокрытии правды

Иорданский геолог Сахра Аль-Нусур сообщил изданию Al Ghad, что на загадочное изменение цвета водоема могла повлиять человеческая деятельность. Его предположения разделяют многие иорданцы, которые обвиняют правительство в сокрытии истинных источников загрязнения. Местные жители подозревают, что водоем могли использовать как свалку для отработанных химикатов.

Люди напуганы жутким явлением

Опубликованные фото напугали пользователей соцсетей. Все потому, что в Ветхом Завете есть упоминание о кроваво-красных водах. Это одно из 10 наказаний, которые Бог, согласно библейским преданиям, наложил на фараона Египта, за отказ освободить иудеев от рабства.