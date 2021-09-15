Водойма розташована у біблійному регіоні Моав. Місцеві чиновники та правоохоронці намагаються з'ясувати, у чому полягає причина цього моторошного явища.

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Версії, які озвучили у владі

Як повідомив представник профільного міністерства Омар Саламех, наразі є кілька основних теорій щодо того, чому вода у ставку, ізольованому від прісної води, могла раптово змінити колір.

Згідно з однією із них, такі зміни трапилися через певний тип бактерій та червоні водорості, які полюбляють солоне середовище. Мовляв, під впливом сонячного світла вони можуть змінювали свій колір. Однак, в такому випадку незрозуміло, чому в інших водоймах у регіоні такого явища не спостерігали. Адже сонячне небо там – майже весь рік.

які полюбляють солоне середовище. Мовляв, під впливом сонячного світла вони можуть змінювали свій колір. Однак, в такому випадку незрозуміло, чому в інших водоймах у регіоні такого явища не спостерігали. Адже сонячне небо там – майже весь рік. Інше припущення полягає у тому, що колір води змінився під впливом оксиду заліза. Проте як він міг потрапити у ставок та чому наслідки так швидко – на ці питання відповідей наразі немає.

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Вода раптово отримала криваво-червоне забарвлення / Фото з Flickr

Владу підозрюють у прихованні правди

Йорданський геолог Сахра Аль-Нусур повідомив виданню Al Ghad, що на загадкову зміну кольору водойми могла повпливати людська діяльність. Його припущення поділяють чимало йорданців, які закидають уряду приховування справжніх джерел забруднення. Місцеві жителі підозрюють, що водойму могли використовувати як звалище для відпрацьованих хімікатів.

Люди налякані моторошним явищем

Опубліковані фото налякали користувачів соцмереж. Все тому, що у Старому Завіті є згадка про криваво-червоні води. Це одна з 10 кар, які Бог, згідно з біблійними переказами, наклав на фараона Єгипту, за відмову звільнити іудеїв від рабства.