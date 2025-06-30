Водоем почти пересох: в Одесской области наполнили водой важное озеро

Озеро Катлабух в Одесской области начало пересыхать. Отсутствие воды в нем могло бы привести к экологической катастрофе в регионе, поэтому в него недавно добавили воды.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госрыбагентство. Озеро имеет чрезвычайно важную миссию в Измаильском районе Одесской области.

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В озеро Катлабух принудительно залили воду

В понедельник, 30 июня, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства подключило два агрегата помповой станции от Измаильского управления водного хозяйства. Благодаря этому специалистам удалось наполнить озеро, в котором не было достаточного количества воды.

Благодаря озеру Катлабух жители 6 населенных пунктов района имеют водоснабжение для орошения и других хозяйственных нужд. Председатель Госрыбагентства Владислав Невеселый заявил, что ситуацию с критическим уровнем воды в озере удалось решить.

Запуск насосных станций для принудительного наполнения озера Катлабух является необходимым временным шагом, что позволит стабилизировать ситуацию и предотвратить потенциальную экологическую катастрофу в регионе. В то же время мы активно работаем с местными властями и другими ответственными органами над разработкой комплексного механизма, который обеспечит системное решение проблемы с наполнением придунайских озер и водохранилищ в долгосрочной перспективе,

– сказал Невеселый.

В полусухое озеро Катлабух запустили воду: смотрите видео

Кроме полезной функции для людей, от Катлабуха наполняются озера Сафьяны и Лунг, а также Старонекрасовские плавни, Лощиновское и Каменские водохранилища и другие водоемы. Из этого озера также подается вода на большие оросительные земли Измаильского и Болградского районов, площадь которых достигает более 7 тысяч гектаров.

К слову, в дельте Дуная в Одесской области есть городок, который называют Украинской Венецией. Речь идет о Вилково, где есть много водных каналов, прорытые вдоль улиц, поэтому там часто передвигаются на лодках.