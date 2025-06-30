Про це пише 24 Канал з посиланням на Держрибагентство. Озеро має надзвичайно важливу місію в Ізмаїльському районі Одещини.

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В озеро Катлабух примусово залили воду

У понеділок, 30 червня, Державне агентство меліорації та рибного господарства під'єднало два агрегати помпової станції від Ізмаїльського управління водного господарства. Завдяки цьому фахівцям вдалося наповнити озеро, в якому не було достатньої кількості води.

Завдяки озеру Катлабух жителі 6 населених пунктів району мають водопостачання для зрошення та інших господарських потреб. Голова Держрибагентства Владислав Невеселий заявив, що ситуацію з критичним рівнем води в озері вдалося вирішити.

Запуск насосних станцій для примусового наповнення озера Катлабух є необхідним тимчасовим кроком, що дозволить стабілізувати ситуацію та відвернути потенційну екологічну катастрофу в регіоні. Водночас ми активно працюємо з місцевою владою та іншими відповідальними органами над розробкою комплексного механізму, який забезпечить системне розв'язання проблеми з наповненням придунайських озер та водосховищ в довгостроковій перспективі,

– сказав Невеселий.

У напівсухе озеро Катлабух запустили воду: дивіться відео

Окрім корисної функції для людей, від Катлабуху наповнюються озера Саф’яни та Лунг, а також Старонекрасівські плавні, Лощинівське і Кам’янські водосховища та інші водойми. З цього озера також подається вода на великі зрошувальні землі Ізмаїльського та Болградського районів, площа яких сягає понад 7 тисяч гектарів.

До слова, в дельті Дунаю на Одещині є містечко, яке називають Українською Венецією. Йдеться про Вилкове, де є багато водних каналів, що прориті вздовж вулиць, тому там часто пересуваються на човнах.