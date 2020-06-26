Озеро Синевир вышло из берегов, но – все еще доступно и невероятно красиво: фото и видео
Из-за паводков на Закарпатье немало рек разлились и нанесли ущерб. Вышло из берегов и знаменитое озеро Синевир. Однако в соцсетях уверяют, что туда можно добраться, и что это безопасно.
Заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк 25 июня посетил Межгорский район, пострадавший от паводка. Об этом рассказали на сайте 0312.ua.
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Он заверил, что все службы работают над ликвидацией последствий стихии. В частности, изучают укрепления берегов рек, защитных сооружений. И, что важно, документируют все убытки и готовятся к быстрому восстановлению инфраструктуры.
Что интересно, по словам Шинкарюка, вода разрушила часть автомобильной дороги к озеру Синевир. Чиновник даже опубликовал несколько фото последствий влияния бурной стихии.
Разрушенная дорога на в Межгорском районе Закарпатья / Фото Шинкарюка
Спасательные службы пытаются заблокировать потоки и укрепить берега / Фото Шинкарюка
Однако сайт mukachevo.net пишет, что Синевир действительно вышло из берегов, но Межгорье и само озеро открыты для посетителей. Об этом же в фейсбуке рассказал Иван Галатиба, а в доказательство показал трогательное видео.
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Пользователи соцсетей также публикуют фото озера Синевир с разных ракурсов. Фотографии показывают, что озеро действительно очень красивое, но – из берегов оно таки вышло. Поэтому вряд ли можно считать поездку туда полностью безопасной.
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Озеро разлилось и затопило берега
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Доступ к туристическим обзорным площадкам утруднен
Синевир вышло из берегов, но все еще привлекает туристов