Из-за паводков на Закарпатье немало рек разлились и нанесли ущерб. Вышло из берегов и знаменитое озеро Синевир. Однако в соцсетях уверяют, что туда можно добраться, и что это безопасно.

Заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк 25 июня посетил Межгорский район, пострадавший от паводка. Об этом рассказали на сайте 0312.ua.

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Он заверил, что все службы работают над ликвидацией последствий стихии. В частности, изучают укрепления берегов рек, защитных сооружений. И, что важно, документируют все убытки и готовятся к быстрому восстановлению инфраструктуры.

Что интересно, по словам Шинкарюка, вода разрушила часть автомобильной дороги к озеру Синевир. Чиновник даже опубликовал несколько фото последствий влияния бурной стихии.



Разрушенная дорога на в Межгорском районе Закарпатья / Фото Шинкарюка



Спасательные службы пытаются заблокировать потоки и укрепить берега / Фото Шинкарюка

Однако сайт mukachevo.net пишет, что Синевир действительно вышло из берегов, но Межгорье и само озеро открыты для посетителей. Об этом же в фейсбуке рассказал Иван Галатиба, а в доказательство показал трогательное видео.

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Пользователи соцсетей также публикуют фото озера Синевир с разных ракурсов. Фотографии показывают, что озеро действительно очень красивое, но – из берегов оно таки вышло . Поэтому вряд ли можно считать поездку туда полностью безопасной.

Синевир после июньских паводков: смотрите фото из соцсетей



Озеро разлилось и затопило берега



Лес с разных сторон озера иногда в воде



Доступ к туристическим обзорным площадкам утруднен



Синевир вышло из берегов, но все еще привлекает туристов