Через паводки на Закарпатті чимало річок розлилися та завдали збитків. Вийшло із берегів і знамените озеро Синевир. Однак у соцмережах запевняють, що туди можна дістатися, і що це безпечно.

Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк 25 червня відвідав Міжгірський район, який постраждав від паводка. Про це розповіли на сайті 0312.ua.

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Він запевнив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Зокрема, вивчають укріплення берегів річок, захисних споруд тощо. І, що важливо, документують усі збитки й готуються до швидкого відновлення інфраструктури.

Що цікаво, за словами Шинкарюка, вода зруйнувала частину автомобільного шляху до озера Синевир. Чиновник навіть опублікував кілька фото наслідків впливу бурхливої стихії.



Зруйнована дорога на у Міжгірському районі Закарпаття / Фото Шинкарюка



Рятувальні служби намагаються заблокувати потоки та укріпити береги / Фото Шинкарюка

Однак сайт mukachevo.net пише, що Синевир дійсно вийшло з берегів, але Міжгірщина й саме озеро відкриті для відвідувачів. Про це ж у фейсбуці розповів Іван Галатиба, а на доказ показав зворушливе відео.

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Користувачі соцмереж також публікують фото озера Синевир із різних ракурсів. Світлини засвідчують, що озеро дійсно надзвичайно красиве, однак – з берегів воно таки вийшло. Тож навряд чи можна вважати поїздку туди цілком безпечною.

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Озеро розлилося та затопило береги



Ліс зусібіч озера подекуди у воді



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Синевир вийшло з берегів, але все ще приваблює туристів

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