У Могилів-Подільському районі Вінницької області ще 24 червня підтоплювало будинки та городи. Люди, пам'ятаючи досвід паводків 2008 року, занепокоєні й зараз. Особливо ті, хто мешкає поблизу Дністра.

Яка ситуація на Вінниччині через негоду та розливи річок, розповіли на сайті місцевого видання 33kanal.

Головне Повінь у Західній Україні: останні новини, фото і відео негоди

У Могилів-Подільському районі зафіксували випадки підтоплення будинків.

Видання повідомляє, що багато хто "сидить на валізах", остерігаючись значного підняття рівня води. При цьому цінні речі намагаються вивезти з небезпечних районів вже зараз.



Вода затопила вже деякі будинки на Вінниччині / Фото 33kanal

Один із мешканців району розповів, що небезпеку відчувають не лише люди, а й тварини: "Кіт взагалі виліз на телевізор і там сидить, наче передчуває щось".



Небезпеку відчувають навіть тварини / Фото 33kanal

Голова Могилів-Подільської районної ради Володимир Сірант після поїздки низкою сіл звітував про таке:

Рівень води тримається на позначці у приблизно 6 метрів.

У багатьох селах людям затопило городи.

Дехто почав викопувати картоплю, на допомогу підключаються сусіди. Люди напоготові. Надіємося, що ситуація не погіршиться,

– заявив Сірант.



Рятувальники намагаються убезпечити ділянки, де можливі розливи / Фото ДСНС

Могилів-Подільська міська рада повідомила, що на ранок 25 червня рівень води у річці Дністер становить 6,9 метра. Однак, що важливо, збільшення рівня води не передбачається.

​До теми Зеленський прибув на постраждале від повені Прикарпаття: коментар президента щодо ситуації

Могилів-Подільський підтопило: дивіться розташування на карті

Небезпечна ситуація, до слова, і в Ямпільському районі Вінницької області – там рівень води зранку 25 червня сягнув 5,9 метра, у деяких населених пунктах підтопило будинки та дороги.