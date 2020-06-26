Угроза потопа на Виннитчине: люди пытаются спасти картофель
В Могилев-Подольском районе Винницкой области еще 24 июня подтапливало дома и огороды. Люди, помня опыт паводков 2008 года, обеспокоены и сейчас. Особенно те, кто живет вблизи Днестра.
Какова ситуация в Винницкой области из-за непогоды и разливов рек, рассказали на сайте местного издания 33kanal.
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В Могилев-Подольском районе зафиксировали случаи подтопления домов.
Издание сообщает, что многие "сидят на чемоданах", опасаясь значительного поднятия уровня воды. При этом ценные вещи пытаются вывезти из опасных районов уже сейчас.
Вода затопила уже некоторые дома в Винницкой области / Фото 33kanal
Один из жителей района рассказал, что опасность чувствуют не только люди, но и животные: "Кот вообще вылез на телевизор и там сидит, словно предчувствует что-то".
Опасность чувствуют даже животные / Фото 33kanal
- Уровень воды держится на отметке в примерно 6 метров.
- Во многих селах людям затопило огороды.
Кое-кто начал выкапывать картофель, на помощь подключаются соседи. Люди начеку. Надеемся, что ситуация не ухудшится,
– заявил Сирант.
Спасатели пытаются обезопасить участки, где возможны разливы / Фото ДСНС
Могилев-Подольский городской совет сообщил, что на утро 25 июня уровень воды в реке Днестр составляет 6,9 метра. Однако, что важно, увеличения уровня воды не предвидится.
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Опасная ситуация, к слову, и в Ямпольском районе Винницкой области – там уровень воды утром 25 июня достиг 5,9 метра, в некоторых населенных пунктах подтоплены дома и дороги.