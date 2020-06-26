В Могилев-Подольском районе Винницкой области еще 24 июня подтапливало дома и огороды. Люди, помня опыт паводков 2008 года, обеспокоены и сейчас. Особенно те, кто живет вблизи Днестра.

Какова ситуация в Винницкой области из-за непогоды и разливов рек, рассказали на сайте местного издания 33kanal.

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В Могилев-Подольском районе зафиксировали случаи подтопления домов.

Издание сообщает, что многие "сидят на чемоданах", опасаясь значительного поднятия уровня воды . При этом ценные вещи пытаются вывезти из опасных районов уже сейчас.



Вода затопила уже некоторые дома в Винницкой области / Фото 33kanal

Один из жителей района рассказал, что опасность чувствуют не только люди, но и животные: "Кот вообще вылез на телевизор и там сидит, словно предчувствует что-то".



Опасность чувствуют даже животные / Фото 33kanal

Председатель Могилев-Подольского районного совета Владимир Сирант после поездки в ряд сел отчитался о нижеследующем:

Уровень воды держится на отметке в примерно 6 метров.

Во многих селах людям затопило огороды.

Кое-кто начал выкапывать картофель, на помощь подключаются соседи. Люди начеку. Надеемся, что ситуация не ухудшится,

– заявил Сирант.



Спасатели пытаются обезопасить участки, где возможны разливы / Фото ДСНС

Могилев-Подольский городской совет сообщил, что на утро 25 июня уровень воды в реке Днестр составляет 6,9 метра. Однако, что важно, увеличения уровня воды не предвидится.

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