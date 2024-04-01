Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, 24 Канал анализирует ситуацию на фронте. На Новопавловском и Авдеевском направлениях самая сложная ситуация.

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Ситуация на всех направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 3 атаки россиян в районе поселка Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Терны на карте:

На Бахмутском направлении воины отбили 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Андреевка на карте:

На Авдеевском направлении защитники отбили 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей. Первомайское на карте:

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 2 раза атаковал позиции наших войск.

Удары ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три зенитно-ракетных комплексах противника.

Украинские ракетные войска поразили 3 командных постах, 1 систему противовоздушной обороны, 1 станцию электронной войны и 1 артиллерийскую систему российских оккупантов.