Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, 24 Канал анализирует ситуацию на фронте. На Новопавловском и Авдеевском направлениях самая сложная ситуация.

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Ситуация на всех направлениях фронта

Удары ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три зенитно-ракетных комплексах противника.

Украинские ракетные войска поразили 3 командных постах, 1 систему противовоздушной обороны, 1 станцию электронной войны и 1 артиллерийскую систему российских оккупантов.