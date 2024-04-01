Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ, 24 Канал аналізує ситуацію на фронті. На Новопавлівському та Авдіївському напрямках найскладніша ситуація.

Дивіться також Росіяни захопили Тоненьке, просування до Часового Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, веде диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 3 атаки росіян в районі селища Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Терни на карті:

На Бахмутському напрямку воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Андріївка на карті:

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Первомайське на карті:

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 2 рази атакував позиції наших військ.

Удари ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три зенітно-ракетних комплексах противника.

Українські ракетні війська уразили 3 командних постах, 1 систему протиповітряної оборони, 1 станцію електронної війни та 1 артилерійську систему російських окупантів.