Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ, 24 Канал аналізує ситуацію на фронті. На Новопавлівському та Авдіївському напрямках найскладніша ситуація.
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Ситуація на усіх напрямках фронту
Удари ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три зенітно-ракетних комплексах противника.
Українські ракетні війська уразили 3 командних постах, 1 систему протиповітряної оборони, 1 станцію електронної війни та 1 артилерійську систему російських окупантів.