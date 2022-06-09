Ожесточенные бои в Северодонецке: буряты отступили, потому что значительно слабее ВСУ

В Северодонецке Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Пока российские пропагандисты говорят о якобы захвате города, оккупационные войска продолжают нести безумные потери.

Оккупанты в Северодонецке были вынуждены отступить. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Заметьте Обстрелы не останавливаются, – Гайдай объяснил тактику оккупантов в Северодонецке

Бои продолжаются внутри города

Сергей Гайдай рассказал, что ожесточенные бои за Северодонецк продолжаются внутри города. Несмотря на фейки о якобы захвате Северодонецка, целые подразделения бурят отступили из-за потерь.

Также бои продолжаются в районе Тошковки, Золотого и Катериновки и в направлении Попасна – Камышеваха.

Кроме того, из-за жары упал уровень воды в реке Северский Донец, поэтому наши защитники и защитницы внимательно следят за возможными попытками оккупантов создать переправы для войска.

К сожалению, украинская армия терпит потери, однако Сергей Гайдан подчеркнул, что они значительно меньше, чем потери оккупантов. Конкретные цифры глава Луганской ОВ не назвал и заверил, что это может комментировать только военное командование. Однако для того чтобы понимать масштаб потерь противника, Гайдай заявил, что соотношение потерь ВСУ на оккупантов – 1 к 10.

Оккупанты обстреливают Лисичанск

Также глава ОВА рассказал, что российские оккупанты обстреливают Лисичанск из крупнокалиберного вооружения. Поэтому горожанам даже опасно находиться в укрытиях.

Оккупанты мощно обстреливают Лисичанск из большого калибра, который пробивает бетон. Горожанам крайне опасно находиться, даже в укрытиях,

– сообщил Гайдай.

В то же время, никаких боев в городе или в его окрестностях нет.

Последние новости из Северодонецка

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные нанесли мощные потери оккупантам в Северодонецке. Поэтому они теперь избегают прямых столкновений с нашими защитниками и защитницами, однако применяют авиацию и артиллерию.

Сергей Гайдай заявил, что все дедлайны оккупантов проваливаются . Накануне из источников 24 канала в разведке стало известно, что Путин распорядился захватить Луганщину до 1 июня. После этого дедлайн продлили – до 10 июня. Однако и этого им не удастся.

Владимир Зеленский заявил, что битва за Северодонецк может быть одним из самых трудных в течение всей этой войны. Президент Украины сказал, что во многом именно там решается судьба нашего Донбасса.

Интересно – военный эксперт о росте мастерства ВСУ: смотрите видео