Ожесточенный бой 72-й ОМБр с оккупантами в Киевской области попал на видео
10 марта 2022 , 12:03Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
В сети появилось видео боя украинских защитников и российских оккупантов на Киевщине. На видео украинцы нанесли удар по россиянам.
С оккупантами сражалась 72 отдельная механизированная бригада.
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Видео боя опубликовали в интернете. На записи видно, как украинцы противостоят оккупантам.
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