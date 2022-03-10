Ожесточенный бой 72-й ОМБр с оккупантами в Киевской области попал на видео

10 марта 2022 , 12:03
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Источник:

Антон Геращенко

В сети появилось видео боя украинских защитников и российских оккупантов на Киевщине. На видео украинцы нанесли удар по россиянам.

С оккупантами сражалась 72 отдельная механизированная бригада.

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Видео боя опубликовали в интернете. На записи видно, как украинцы противостоят оккупантам.

 

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Автор: Ярослава Прадід