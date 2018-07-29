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Ожесточенный бой возле Крымского: кем были двое погибших украинских военных

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Возле Крымского из-за обстрела боевиков погибли двое наших военных. Известно, что атаковала бойцов диверсионно-разведывательная группа.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал военный корреспондент Евгений Назаренко.

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Бойцы ВСУ рассказывали, что боевики набрались наглости и в 10 утра пошли на штурм одной из позиций у поселка Крымское. Группа боевиков состояла из 15 человек. Это очень много, это даже трудно назвать диверсионной группой, это скорее штурмовая группа. Диверсионная группа, как правило, состоит из не более 6-7 человек. Им это не удалось, но они подошли почти вплотную.

Завязался мощный бой. Бойцы 53-й бригады, которые защищают Крымское, они приняли на самом деле неравный бой, потому что их тогда на позиции было втрое меньше. Однако они отбивались, пока не подошли резервы 53-й бригады. Тогда уже завязался еще более мощный бой. Боевики начали отходить.

Во время боя стрелок, помощник гранатометчика, солдат Плотников Василий Васильевич и командир отделения, старший солдат Дженжера Юрий Николаевич первыми приняли бой и погибли, получив смертельные пулевые ранения. Диверсионно-разведывательной группе было нанесено огневое поражение, в результате которого она совершила отход под прикрытием огня своей артиллерии в направлении населенного пункта Сокольники. Во время отхода противника, ему было нанесено огневое поражение огнем из минометов,
– отметил Иван Войтенко, военнослужащий 53-й бригады.

Когда боевики уходили, они также имели потери. По данным нашей разведки, у них четверо погибших и шестеро раненых. Когда отходила их группа, они открыли неистовый огонь по позициям ВСУ. Они били из артиллерии, из минометов, из стрелкового оружия, то есть били из всего, что у них есть.

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Кроме погибших, имеем также в этом бою двух раненых. Информации о погибших украинских военных пока мало, однако известно, что среди них был один опытный боец, командир отделения, и парень, который всего-навсего служил в 53-й бригаде 3 месяца.

Юра прослужил два года, боец ​​обстрелянный с навыками командира отделения. Вася пришел сюда в зону ООС, прослужил 2 месяца,
– рассказал Михаил, военнослужащий ВСУ.

"Позиции отражены, однако погибших героев не вернуть. Выражаем соболезнования родным и близким погибших героев", – подчеркнул корреспондент 24 канала.

Теги: Украина – Россия Жертвы Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 канал
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