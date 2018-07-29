Запеклий бій біля Кримського: ким були двоє загиблих українських військових

Біля Кримського через обстріл бойовиків загинули двоє наших військових. Відомо, що атакувала бійців диверсійно-розвідувальна група.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів воєнний кореспондент Євген Назаренко.

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Бійці ЗСУ розповідали, що бойовики набрались нахабності та о 10 ранку пішли на штурм однієї з позицій біля селища Кримське. Група бойовиків складалась з 15 людей. Це дуже багато, це навіть важко назвати диверсійною групою, це скоріше штурмова група. Диверсійна група, зазвичай, складається з не більше 6-7 осіб. Їм це не вдалося, але вони підійшли майже впритул.

Зав’язався потужний бій. Бійці 53-ї бригади, які боронять Кримьске, вони прийняли, насправді, нерівний бій, тому що їх тоді на позиції було втричі менше. Проте вони відбивалися, поки не підійшли резерви 53-ї бригади. Тоді вже зав'язався ще потужніший бій. Бойовики почали відходити.

Під час бою стрілець, помічник гранатометника солдат Плотніков Василь Васильович та командир відділення, старший солдат Дженжера Юрій Миколайович першими прийняли бій та загинули, отримавши смертельні кульові поранення. Диверсійно-розвідувальній групі було нанесено вогневе ураження, внаслідок якого вона здійснила відхід під прикриттям вогню своєї артилерії в напрямку населеного пункту Сокільники. Під час відходу противника, йому було нанесено вогневе ураження вогнем з мінометів,

– зазначив Іван Войтенко, військовослужбовець 53-ї бригади.

Коли бойовики відходили, вони зазнали також втрат. За даними нашої розвідки, у них четверо загиблих та шестеро поранених. Коли відходила їх група, вони відкрили несамовитий вогонь по позиціях ЗСУ. Вони били з артилерії, з мінометів, зі стрілецької зброї, тобто гатили з усього, що у них є.

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Окрім загиблих, маємо також в цьому бою двох поранених. Інформації про загиблих українських військових наразі мало, проте відомо, що серед них був один досвідчений боєць, командир відділення, та хлопець, який всього-на-всього служив в 53-ій бригаді 3 місяці.

Юра прослужив два роки, боєць обстріляний, з навичками командира відділення. Вася прийшов сюди в зону ООС, прослужив 2 місяці,

– розповів Михайло, військовослужбовець ЗСУ.

"Позиції відбиті, проте загиблих героїв не повернути. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих героїв", – наголосив кореспондент 24 каналу.