Ожидаем артиллерийские обстрелы, бомбардировки авиации, – глава Харьковской ОГА

На Харьковщине ожидают артиллерийские обстрелы и бомбардировки с привлечением авиации. Этой ночью тоже стреляли.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о ситуации в области по состоянию на утро 1 марта.

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По его словам, ночью были хаотичные обстрелы по всем направлениям – Липецком, Белгородском, по направлению Чугуев и других.

Продолжается активизация ДРГ. Большая диверсионная группа из 20 человек была обезврежена в районе проспекта Гагарина. Враг меняет свою тактику, понял наши мощности и пытается вести активную разведывательную и подрывную работу,

– заявил председатель Харьковской ОГА.

Последствия обстрелов за минувшую ночь

За сутки пожарные области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.

"Горели десятки автомобилей гражданских, в селе Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом. Пострадал 1 человек и 1 погиб", – рассказал Синєгубов.

По улице Кольцевая в результате артобстрела пострадало 8 человек и 35 человек были эвакуированы. Также горели дома в Изюмском и Харьковском районах.

Председатель ОГА говорит, что сейчас важно провести аварийно-ремонтные работы на "Харьковоблэнерго", ведь около тысячи домов в Харькове остались без света и отопления. Это надо быстро восстановить.

Сегодня на Харьковщину прибудут грузы с гуманитарной помощью, ее распределят по населенным пунктам – это питьевая вода, продукты питания и тому подобное.

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