Голова Харківської Ода Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області станом на ранок 1 березня.

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За його словами, вночі були хаотичні обстріли по всім напрямкам – Липецькому, Бєлгородському, по напрямку Чугуєва та інших.

Продовжується активізація ДРГ. Велика диверсійна група із 20 осіб була знешкоджена в районі проспекта Гагаріна. Ворог змінює свою тактику, зрозумів наші потужності і намагається вести активну розвідувальну і підривну роботу,

– заявив голова Харківської ОДА.

Наслідки обстрілів за минулу ніч

За добу пожежники області ліквідували 24 пожежі, спричинених ворожими обстрілами.

"Горіли десятки автомобілів цивільних, у селі Рогань внаслідок обстрілів загорівся житловий будинок. Постраждав 1 чоловік та 1 загинув", – розповів Синєгубов.

По вулиці Кільцева в результаті артобстрілу постраждало 8 чоловік та 35 осіб було евакуйовано. Також горіли будинки в Ізюмському та Харківському районах.

Голова ОДА каже, що зараз важливо провести аварійно-ремонтні роботи на "Харківобленерго", адже близько тисячі будинків в Харкові залишились без світла і опалення. Це треба швидко відновити.

Сьогодні на Харківщину прибудуть вантажі з гуманітарною допомогою, її розподілять по населеним пунктах – це питна вода, продукти харчування тощо.

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