Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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Угроза ракетных обстрелов на 9 мая

По его словам, даже сами россияне используют фразу "устроить кровавый фейерверк", то есть вероятность, что они выпустят множество ракет по Украине.

Это на сегодняшний день является самой большой угрозой на 9 мая. Мы действительно ожидаем массированного обстрела, причем всей территории Украины. Призывы власти о важности безопасности оправданы и к ним нужно прислушаться,

– заявил Андрусов.

Что будет в России на 9 мая

Советник министра внутренних дел не верит, что Путин действительно объявит войну на 9 мая.

"Я наблюдаю информационное нивелирование в России. Они говорят о том, что "это не какая-нибудь большая годовщина, это обыденное 9 мая, поэтому будет скромный парад", – говорит он.

Виктор Андрусив рассказал, что были заявления, что они не будут подгонять "спецоперации" под конкретные даты.

Этот обычный день россияне могут "разбавлять" захватом Херсона или других украинских городов. Могут быть какие-либо обращения "о присоединении Херсона к Крыму" и тому подобное. Такие угрозы действительно есть,

– объяснил он.

Также они могут использовать захваченные территории, проводить там "парады", вешать флаги.

По его мнению, россияне уже давно увидели, что никаких успехов нет, еще с тех пор, как их солдаты вышли из-под Киева. До сих пор россияне не добились ничего из того, что планировали.

"Я ожидаю новую стратегию – "мы не проиграли". Путин будет затягивать эту войну, потому что это оттягивает фиксацию проигрыша. Во многих местах захватчики переходят от наступательных действий и начинают готовиться к обороне", – отметил советник министра.

По его словам, россияне будут выдавать за победы то, что у них хотя бы удалось. Они будут "продавать" то, что у них есть, как то, что они хотели получить.

К слову, ранее МВД подтверждало, что россияне могут производить крайне жесткие обстрелы всей территории нашего государства. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги на 7 – 9 мая. Об этом также просил президент Владимир Зеленский.

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