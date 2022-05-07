Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

До теми 9 травня: що буде в Україні та чи боятися Путіна

Загроза ракетного обстрілу на 9 травня

За його словами, навіть самі росіяни використовують фразу “влаштувати кривавий феєрверк”, тобто є ймовірність, що вони випустять безліч ракет по Україні.

Це на сьогодні є найбільшою загрозою на 9 травня. Ми дійсно очікуємо масованого обстрілу, при чому всієї території України. Заклики влади про важливість безпеки виправдані і до них треба дослухатися,

– заявив Андрусів.

Що буде в Росії на 9 травня

Радник міністра внутрішніх справ не вірить, що Путін дійсно оголосить війну на 9 травня.

"Я спостерігаю інформаційне нівелювання в Росії. Вони кажуть про те, що "це не якась велика річниця, це буденне 9 травня, тому буде скромний парад", – каже він.

Віктор Андрусів розповів, що були заяви, що вони не будуть підганяти "спецоперації" під конкретні дати.

Цей буденний день росіяни можуть "розбавляти" захопленням Херсону чи інших українських міст. Можуть бути якісь звернення "про приєднання Херсона до Криму" тощо. Такі загрози дійсно є,

– пояснив він.

Також вони можуть використовувати захоплені території, проводити там "паради", вішати прапори тощо.

На його думку, росіяни вже давно побачили, що ніяких успіхів немає, ще відтоді, як їхні солдати вийшли з-під Києва. Досі росіяни не досягли нічого з того, що планували.

"Я очікую нову стратегію – "ми не програли". Путін буде затягувати цю війну, бо це відтягує фіксацію програшу. В багатьох місцях загарбники переходять від наступальних дій та починають готуватися до оборони", – зазначив радник міністра.

За його словами, росіяни будуть видавати за перемоги те, що в них хоча б вдалося. Вони будуть "продавати" те, що в них є, як те, що вони й хотіли отримати.

До слова, раніше МВС підтверджувало, що росіяни можуть здійснювати вкрай жорсткі обстріли всієї території нашої держави. Тому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги на 7 – 9 травня. Про це також просив президент Володимир Зеленський.

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