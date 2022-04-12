Ожидаем в начале мая, – Гетьманцев о дефолте России

Дефолт России по внешнему долгу неизбежен. Однако Даниил Гетьманцев убежден, что это вопрос не сегодняшнего дня, а ближайших нескольких недель.

Сейчас в России можно констатировать лишь дефолт отдельных компаний. Об этом нардеп Даниил Гетьманцев заявил в эфире общенационального марафона.

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Россия пытается платить рублями

Даниил Гетьманцев напомнил, что Россия пытается выплачивать внешний долг рублями, однако это противоречит условиям выпуска ценных бумаг.

Сейчас в России о дефолте объявила железная дорога. Однако через несколько недель ожидают дефолт самой страны-агрессора.

К сожалению, сегодня мы не можем констатировать дефолт России. Есть дефолт отдельных российских компаний, например железной дороги. Но дефолт самой России мы ожидаем в начале мая, тогда, когда по внешним своим обязательствам Россия не сможет платить в иностранной валюте,

– заявил Гетманцев.

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