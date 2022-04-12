Зараз у Росії можна констатувати лише дефолт окремих компаній. Про це нардеп Данило Гетьманцев заявив в ефірі загальнонаціонального марафону.

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Росія намагається платити рублями

Данило Гетьманцев нагадав, що Росія намагається виплачувати зовнішній борг рублями, однак це суперечить умовам випуску цінних паперів.

Зараз у Росії про дефолт оголосила залізниця. Однак через кілька тижнів очікують дефолт самої країни-агресорки.

На жаль, сьогодні ми не можемо констатувати дефолт Росії. Є дефолт окремих російських компаній, наприклад залізниці. Але дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, тоді, коли за зовнішніми своїми зобов'язаннями Росія не зможе сплачувати у іноземній валюті,

– заявив Гетьманцев.

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