Ожидаем не только войска, – заместитель министра обороны о планах России
Источник:24 канал
Затишья в новой агрессии России против Украины нет. Оно возможно только информационное.
Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказала Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины. По ее словам, активность России не уменьшается.
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Маляр: План России – внутренняя дестабилизация
Маляр отметила, что в Украине почему-то оценивают только военную активность со стороны страны-агрессора. Однако есть и другие составляющие в плане России.
Если говорим или предполагаем вероятность эскалации, то следует учитывать, что это будут не только меры военного характера. Это прежде всего внутренняя дестабилизация,
– объяснила заместитель министра.
По ее мнению, Россия сейчас действительно пытается внутренне дестабилизировать политическую и экономическую ситуации в стране. "Это диверсионная деятельность", – добавила она.
Она (диверсионная деятельность – 24 канал) говорит о том, что работа продолжается для того, чтобы "взрывать" страну прежде всего внутренне, чтобы она ослабла и не смогла реагировать должным образом. К примеру, заставить Украину разместить свои силы вдоль границы, а не фокусироваться на какой-то конкретной части.
Войска России на границе Украины: коротко
- Осенью 2021 года в американских медиа начали писать о стягивании Россией войск к границе с Украиной. СМИ отметили угрозу полномасштабного вторжения.
- Позже эту информацию подтвердили в разведке Минобороны. Они заявили, что страна-агрессор может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. По его словам, они могут начать наступление уже зимой.